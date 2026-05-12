Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που καταζητούνταν από την Interpol Τουρκίας για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη 27χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Δευτέρας στο πλαίσιο διεθνών αναζητήσεων.

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL, που είχε εκδοθεί από τις αρχές της Τουρκία για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Ερυθρά Αγγελία, είχε διαταχθεί η σύλληψή του με σκοπό την παράδοσή του στις τουρκικές αρχές.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διεθνούς δικαστικής συνεργασίας για την έκδοσή του.

