Σχεδόν 2.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα για μη χρήση κράνους – 24 στη Θεσσαλονίκη

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το διάστημα από 4 έως 10 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18.952 τροχονομικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα.

Σχεδόν 2.000 παραβάσεις

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

Βεβαιώθηκαν 1.958 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων οι 53 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής.

Καταγράφηκαν ακόμη 112 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων.

Αναλυτικότερα:

1.165 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων,

109 παραβάσεις επιβάτες δικύκλων,

792 παραβάσεις οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Οι περισσότερες παραβάσεις στην Αττική

Οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στην Αττική με 1.113 περιπτώσεις, ενώ ακολούθησαν:

Κρήτη: 195

Νότιο Αιγαίο: 152

Δυτική Ελλάδα: 135

Ιόνια Νησιά: 106

Θεσσαλία: 86

Πελοπόννησος: 64

Κεντρική Μακεδονία: 52

Ήπειρος: 45

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 34

Στερεά Ελλάδα: 27

Θεσσαλονίκη: 24

Βόρειο Αιγαίο: 23

Δυτική Μακεδονία: 14

Αυστηρότερες ποινές με τον νέο ΚΟΚ

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για οδηγούς δικύκλων χωρίς κράνος.

Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και σε οδηγούς που δεν φροντίζουν για τη χρήση κράνους από τον επιβάτη.

Πρόστιμο 350 ευρώ για επιβάτες χωρίς κράνος.

Πρόστιμο 30 ευρώ για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. χωρίς προστατευτικό κράνος.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές γίνονται ακόμη αυστηρότερες.

«Το κράνος σώζει ζωές»

Όπως τονίζει η Ελληνική Αστυνομία, η εκστρατεία δεν έχει αποκλειστικά τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει κυρίως στην αλλαγή νοοτροπίας και στην εμπέδωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η ΕΛ.ΑΣ. διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθημερινά σε όλη τη χώρα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.