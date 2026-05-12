ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ θα υποβληθεί στο ετήσιο ιατρικό check-up του την 26η Μαΐου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που κλείνει τα 80 του τον επόμενο μήνα, θα υποβληθεί σε ετήσιες προληπτικές γενικές ιατρικές εξετάσεις την 26η Μαΐου στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, κοντά στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του αμερικανού προέδρου χθες Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα υποβληθεί σε εξετάσεις «ρουτίνας», συμπεριλαμβανομένης οδοντιατρικής εξέτασης.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος που ορκίστηκε ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ, δεν καταφέρνει να βάλει στο περιθώριο τις ανησυχίες και τα ερωτήματα για την υγεία του–αν και δεν είναι τόσο έντονες όσο εκείνες για τον προκάτοχό του, τον δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Ο κ. Τραμπ καυχιέται συχνά στον Τύπο για το πόσο «τέλεια» είναι η σωματική και η πνευματική υγεία του.

Τον Οκτώβριο, ο αμερικανός πρόεδρος έκανε δεύτερη ιατρική επίσκεψη, δεύτερο «τσεκάπ» για το 2025, με το ιατρικό δελτίο που δημοσιοποιήθηκε κατόπιν να διαβεβαιώνει πως η υγεία του είναι «εξαίρετη» και ειδικά όσον αφορά την «καρδιακή ηλικία του» είναι κάπου «14 χρόνια νεότερος» από την πραγματική ηλικία του.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε, σε κάποιες περιπτώσεις, με αιματώματα ή μώλωπες στον δεξιό καρπό, που ενίοτε καλύπτει με μακιγιάζ.

Ο Λευκός Οίκος τα απέδωσε στο ότι παίρνει ασπιρίνη για καρδιαγγειακούς λόγους, ή/και στις «συχνές χειραψίες» που ανταλλάσσει.

Ακόμη, η προεδρία έχει ανακοινώσει ότι ο κ. Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, διαδεδομένη καλοήθη πάθηση, που εκδηλώνεται στην περίπτωσή του με πρήξιμο στους αστραγάλους, ενώ προκαλεί επίσης συχνά κράμπες.