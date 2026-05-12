Eurovision 2026: Απόψε ο πρώτος ημιτελικός – Σε ποια θέση διαγωνίζεται ο Akylas

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον αποψινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision στον οποίο ο Akylas με το Ferto θα ανέβει στη σκηνή προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του μουσικού διαγωνισμού. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Μεγάλου Τελικού επιστρέφουν για δέκατη φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision, μεταφέροντας με χιούμορ, εύστοχες παρατηρήσεις και με τη μοναδική τους χημεία ό,τι συμβαίνει στη σκηνή του Wiener Stadthalle, καθώς και όλο το κλίμα της διοργάνωσης. Παράλληλα, η Klavdia θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο Ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου 2026, στις 22:00, απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, τo νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Η ελληνική συμμετοχή ανεβαίνει φέτος νωρίς στη σκηνή, καθώς ο Akylas εμφανίζεται στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου στις 22:00, με το εκρηκτικό «Ferto», ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει στα προγνωστικά και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Στον Α’ Ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Στον Β’ Ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.

Και τις δύο βραδιές των Ημιτελικών, η ΕΡΤ1 μάς βάζει στο κλίμα της μεγάλης μουσικής γιορτής με αποκλειστικά βίντεο, backstage στιγμές, ζωντανές συνδέσεις και συνεντεύξεις μέσα από το «Eurovision Night». Με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο στην παρουσίαση, η εκπομπή έρχεται στις 21:00 ως το απόλυτο τηλεοπτικό «ζέσταμα» πριν από τα live show της Eurovision 2026, αλλά και στις 24:00 ως η πιο απολαυστική after–party παρέα αμέσως μετά τις διαγωνιστικές βραδιές.

Απευθείας από τη Βιέννη, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδίδουν με ζωντανές συνδέσεις στο «Eurovision Night» όλο το κλίμα, τις εξελίξεις και το παρασκήνιο της 70ής επετειακής διοργάνωσης, ενώ από το «Media Centre» της αυστριακής πρωτεύουσας η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα συμπληρώνουν το ρεπορτάζ με ξεχωριστές στιγμές και παρεμβάσεις – και φυσικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ελληνική συμμετοχή.