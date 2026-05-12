Βελόπουλος για drone στην Λευκάδα: Χρειάστηκαν δύο 24ωρα για να μας πει η κυβέρνηση ότι είναι σοβαρό το θέμα

«Χρειάστηκαν δύο 24ωρα για να μας πει το αυτονόητο η κυβέρνηση: Ότι είναι σοβαρό το θέμα με το drone που βρέθηκε στην Λευκάδα και ότι το drone είναι ουκρανικό», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος,

Και επισήμανε: «Αυτό που δεν μας είπε ο κος Δένδιας είναι γιατί δεν κάνουμε επιθετική εξωτερική πολιτική με διαβήματα, έντονες διαμαρτυρίες, σταμάτημα της βοήθειας στον ανθέλληνα Ζελένσκι και απλά ενημερώνουμε το ΝΑΤΟ για όλα όσα έγιναν».

Εκλογές τώρα ζητά ο Κυριάκος Βελόπουλος

«Ο κος Μητσοτάκης για να μπορεί να ελέγξει το κόμμα του, επειδή βρίσκεται σε πανικό, χρησιμοποιεί το φόβητρο των εκλογών και τις δημοσκοπήσεις», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Αφού λοιπόν οι δημοσκόποι του λένε ότι η ΝΔ καλπάζει, όπως λένε βέβαια οι ίδιοι, γιατί δεν κάνει τώρα εκλογές, για να δούμε ποιος καλπάζει, πώς καλπάζει και αν καλπάζει και αν κατέβηκε από το άλογο και τρέμει, γιατί πολύ απλά καταρρέει η ΝΔ. Εκλογές τώρα και όλα θα αποδειχθούν».

Κυριάκος Βελόπουλος

