Κάτω Τιθορέα: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρεία πλημμελημάτων στους 8 συλληφθέντες
Βαριές κατηγορίες περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελέα σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.
Η συνοδεία των αστυνομικών οχημάτων με τους οκτώ συλληφθέντες έφθασε στα δικαστήρια στις 5 το απόγευμα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Εκεί είχε συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών ατόμων που κατά την άφιξη της συνοδείας, φώναζε συνθήματα συμπαράστασης στους συλληφθέντες.
Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης άσκησε δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.
Οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της:
- Συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση ,
- Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα κατ’ εξακολούθηση ,
- Ληστεία από κοινού και κατά συρροή
- Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων
- Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ).
Επίσης πλημμελήματα όπως
- παράνομη οπλοφορία,
- παράνομη κατοχή όπλων,
- προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση
- βία κατά υπαλλήλων,
- παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.