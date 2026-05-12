Κάτω Τιθορέα: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρεία πλημμελημάτων στους 8 συλληφθέντες

Βαριές κατηγορίες περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελέα σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Η συνοδεία των αστυνομικών οχημάτων με τους οκτώ συλληφθέντες έφθασε στα δικαστήρια στις 5 το απόγευμα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Εκεί είχε συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών ατόμων που κατά την άφιξη της συνοδείας, φώναζε συνθήματα συμπαράστασης στους συλληφθέντες.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης άσκησε δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της:

  • Συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση ,
  • Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα κατ’ εξακολούθηση ,
  • Ληστεία από κοινού και κατά συρροή
  • Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων
  • Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ).

Επίσης πλημμελήματα όπως

  • παράνομη οπλοφορία,
  • παράνομη κατοχή όπλων,
  • προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση
  • βία κατά υπαλλήλων,
  • παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

