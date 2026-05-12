Ολλανδία: Γερμανοί στρατιωτικοί δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους κοντά στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στο Μπρούνσουμ

Δύο γερμανοί στρατιωτικοί από τη διακλαδική διοίκηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Μπρούνσουμ της Ολλανδίας δέχθηκαν σήμερα λεκτική και σωματική επίθεση από αγνώστους σε δρόμο της ολλανδικής πόλης, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας.

Οι δύο στρατιωτικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και είναι καλά στην υγεία τους. Οι ολλανδικές αρχές ερευνούν το περιστατικό, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο των δραστών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξασφάλισε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), οι δράστες ήταν μασκοφόροι και φώναζαν συνθήματα κατά του ΝΑΤΟ.

Η διακλαδική διοίκηση των συμμαχικών δυνάμεων στο Μπρούνσουμ της Ολλανδίας είναι αρμόδια για την κεντρική Ευρώπη, από τον Ατλαντικό έως την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

