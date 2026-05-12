MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

|
THESTIVAL TEAM

Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξελέγη ο καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Παπαδόπουλος μετά την εκλογή του: «Είναι μεγάλη τιμή και βαθιά ευθύνη για εμένα να υπηρετήσω το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τη θέση του Πρύτανη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, για την εμπιστοσύνη τους».

Και συμπληρώνει ότι «Με πίστη στις δυνατότητες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, στόχος μας είναι ένα Πανεπιστήμιο πιο εξωστρεφές, πιο καινοτόμο και πιο κοντά στους φοιτητές, την κοινωνία και τη σύγχρονη επιστήμη και γνώση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για έρευνα, διεθνείς συνεργασίες και σπουδές με πραγματικό αντίκτυπο στο μέλλον των νέων ανθρώπων».

«Δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε με συνέπεια, διαφάνεια και συνεργασία, ώστε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να εμπνέει και να πρωτοπορεί» καταλήγει στην ανάρτησή του.

Οι νέοι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι οι εξής:

Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών.

Σπυρίδων Λίτσας, Αντιπρύτανης Διεθνούς Προβολής και Εξωστρέφειας.

Σταυρούλα Μαυρογένη, Αντιπρύτανις Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.

Νικόλαος Σαμαράς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ψηφιακής Πολιτικής.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 200 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Ηλικιωμένος μοτοσικλετιστής κατέληξε μετά από πτώση στον δρόμο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Οκτώ προσαγωγές – Τρεις τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Φρικτό δυστύχημα στο Βιετνάμ: Βιομηχανικός τεμαχιστής “ρούφηξε” 34χρονο εργάτη – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ένας από τους ιδρυτές της Toi&Moi

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Συναγερμός στην Πιερία: Επιχείρηση εντοπισμού δύο ανδρών στο Λιτόχωρο – Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΜΑΚ