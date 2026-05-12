Θεσσαλονίκη: Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξελέγη ο καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Παπαδόπουλος μετά την εκλογή του: «Είναι μεγάλη τιμή και βαθιά ευθύνη για εμένα να υπηρετήσω το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τη θέση του Πρύτανη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, για την εμπιστοσύνη τους».

Και συμπληρώνει ότι «Με πίστη στις δυνατότητες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, στόχος μας είναι ένα Πανεπιστήμιο πιο εξωστρεφές, πιο καινοτόμο και πιο κοντά στους φοιτητές, την κοινωνία και τη σύγχρονη επιστήμη και γνώση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για έρευνα, διεθνείς συνεργασίες και σπουδές με πραγματικό αντίκτυπο στο μέλλον των νέων ανθρώπων».

«Δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε με συνέπεια, διαφάνεια και συνεργασία, ώστε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να εμπνέει και να πρωτοπορεί» καταλήγει στην ανάρτησή του.

Οι νέοι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι οι εξής:

Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών.

Σπυρίδων Λίτσας, Αντιπρύτανης Διεθνούς Προβολής και Εξωστρέφειας.

Σταυρούλα Μαυρογένη, Αντιπρύτανις Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.

Νικόλαος Σαμαράς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ψηφιακής Πολιτικής.