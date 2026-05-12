Θεσσαλονίκη: Αναβιώνουν και φέτος τα Αναστενάρια στον Λαγκαδά – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Τα Αναστενάρια, το παμπάλαιο έθιμο της πυροβασίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, αναβιώνουν και φέτος στον Λαγκαδά, μεταφέροντας στο σήμερα μια παράδοση βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τη θρησκευτική πίστη και τη λαϊκή μυσταγωγία.

Για τρεις ημέρες, από τις 21 έως τις 23 Μαΐου, οι Αναστενάρηδες θα ζωντανέψουν το μοναδικό αυτό τελετουργικό στα δύο «κονάκια» του Λαγκαδά, προσφέροντας μια εμπειρία γεμάτη συγκίνηση, δέος και πολιτισμικό ενδιαφέρον.

Οι συμμετέχοντες, άνδρες και γυναίκες μεγάλης ηλικίας, προετοιμάζονται ήδη πνευματικά και ψυχολογικά για την κορύφωση του εθίμου, όταν, υπό τους ήχους της θρακιώτικης λύρας και του νταουλιού, θα περπατήσουν ξυπόλητοι πάνω στα πυρακτωμένα κάρβουνα κρατώντας εικόνες και ιερά κειμήλια των Αγίων, χορεύοντας και τραγουδώντας μέσα σε μια ατμόσφαιρα μυσταγωγίας που συγκεντρώνει κάθε χρόνο πολυάριθμους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

Το έθιμο, που μεταφέρθηκε στον Λαγκαδά από πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, αναβιώνει αδιάλειπτα στην περιοχή από το 1943 και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου. Σύμφωνα με την παράδοση, οι πρώτοι Αναστενάρηδες μπήκαν στις φλόγες για να σώσουν τις εικόνες των Αγίων από φλεγόμενη εκκλησία, βγαίνοντας σώοι χάρη στη θεϊκή προστασία.

𝝥𝝾𝝺𝞄𝝳𝝸ά𝞂𝞃𝝰𝞃𝝾 𝞃𝝰𝝽ί𝝳𝝸 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝿𝝰𝞀ά𝝳𝝾𝞂𝝶, 𝞃𝝶𝝼 𝝸𝞂𝞃𝝾𝞀ί𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝾𝝼 𝝿𝝾𝝺𝝸𝞃𝝸𝞂𝝻ό 𝞃𝝾𝞄 𝝠𝝰𝝲𝝹𝝰𝝳ά

Με αφορμή τα φετινά Αναστενάρια, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Λαγκαδά, σε συνεργασία με το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Μυγδονία» και τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Λαγκαδά, διοργανώνει παράλληλα μια σειρά πολιτιστικών δράσεων, επιδιώκοντας να αναδείξει όχι μόνο το έθιμο, αλλά και την ιστορία και τη συλλογική μνήμη της περιοχής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

21, 22 και 23 Μαΐου 2026

Έκθεση φωτογραφίας στον χώρο του Επαρχείου Λαγκαδά, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό αφιερωμένο:

στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης,

στους παλιούς επαγγελματίες και τα ιστορικά καταστήματα της περιοχής,

καθώς και στις μοναδικές στιγμές των Αναστεναρίων.

21 και 22 Μαΐου 2026

Προβολή, στην κεντρική πλατεία Λαγκαδά, του ντοκιμαντέρ του Βασίλη Μάρου για τα Αναστενάρια, το μοναδικό παραδοσιακό έθιμο της περιοχής με κύριο χαρακτηριστικό την πυροβασία, δηλαδή το βάδισμα με γυμνά πόδια πάνω σε πυρακτωμένα κάρβουνα.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα κονάκια των Αναστενάρηδων και να γνωρίσουν από κοντά την ιδιαίτερη αυτή παράδοση του τόπου μας.

23 και 24 Μαΐου 2026

Έκθεση βιβλίου στο πάρκο ΟΑΕΔ Λαγκαδά, με παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, όπως:

face painting,

παρουσίαση χορευτικού τμήματος,

παιδικό θεατρικό,

παρουσιάσεις βιβλίων για παιδιά και ενήλικες.

Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και να ζήσουν ένα ξεχωριστό τετραήμερο πολιτισμού, ιστορίας και παράδοσης στον Λαγκαδά.