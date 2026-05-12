Θεσσαλονίκη: Εξουδετερώθηκε το στρατιωτικό βλήμα που εντοπίστηκε στο λιμάνι
Εξουδετερώθηκε σήμερα το μεσημέρι, το στρατιωτικό βλήμα που εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (8/5) στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού σώματος, στελέχη της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού εξουδετέρωσαν το πυρομαχικό υλικό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
