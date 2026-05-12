Σκέρτσος: Συστήματα και μεταρρυθμίσεις ενδυναμώνουν το κράτος δικαίου στην Ελλάδα

Τη δήλωση του Ευρωπαίου Επίτροπου για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου Michael McGrath μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναπαράγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Η δήλωση αναφέρεται στην πρόοδο που σημειώνει η Ελλάδα σε όλα τα θέματα θεσμών και κράτους δικαίου και έχει ως εξής:

«Θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι, χωρίς αμφιβολία, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σάς έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία. Και πιστεύω, χωρίς αμφιβολία, ότι αναγνωρίζεται πλέον όλο και περισσότερο ότι η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας».

Στη συνέχεια της ανάρτησής του ο κ. Σκέρτσος γράφει: «Τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε συστηματικά και με συνέπεια με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας μας σε όλους τους κρίσιμους δείκτες του κράτους δικαίου, δηλαδή στην ανεξαρτησία και την έγκαιρη απονομή δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προστασία της ελευθερίας του τύπου, την καλύτερη νομοθέτηση και τα αναγκαία θεσμικά αντίβαρα για μια καλύτερη δημοκρατία».

Σε όλους αυτούς τους τομείς η Ελλάδα σημειώνει μετρήσιμη πρόοδο, επισημαίνει ο υπουργός Επικρατείας και επισημαίνει: «Από 7 συστάσεις πλέον η η χώρα μας καταγράφει 4 στην περσινή έκθεση για το κράτος δικαίου, ενώ όλους τους προηγούμενους μήνες εργαστήκαμε εντατικά για να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις που απαντούν και σε αυτές τις 4 συστάσεις ενόψει της νέας έκθεσης που αναμένεται σε δύο μήνες».

Μάλιστα, όπως γράφει, στις 3 από τις 4 συστάσεις της περσινής Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου, η Ελλάδα έχει επιτύχει μετρήσιμη και απτή πρόοδο με:

τη νομοθέτηση και υλοποίηση του ψηφιακού μητρώου για την παρακολούθηση υποθέσεων διαφθοράς

την επικείμενη ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις καταχρηστικές αγωγές κατά του τύπου (SLAPPs) στην εθνική νομοθεσία, μαζί με μέτρα προστασίας της ασφάλειας των δημοσιογράφων

την απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής των ΜΚΟ στο μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης και την καθιέρωση δομημένου διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου και των ΜΚΟ.

Και καταλήγει γράφοντας: «Επιπλέον, δρομολογούμε μια φιλόδοξη συνταγματική αναθεώρηση που αποσκοπεί σε μια θεσμική επανεκκίνηση, βασισμένη στις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου και ταυτόχρονα συντάσσουμε για πρώτη φορά μια εθνική στρατηγική για την ευρωπαϊκή “Ασπίδα Δημοκρατίας” απέναντι στην παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις.

Το κράτος δικαίου δεν το υπερασπιζόμαστε με κραυγές και fake news αλλά σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους μας και συστηματική προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτούς.

Giorgos Floridis Ιωάννης Μπούγας Pavlos Marinakis».