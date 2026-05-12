Μαντώ: Θα βγούμε πρώτοι στη Eurovision, το Ferto είναι πολύ έξυπνο

Λίγες ώρες πριν τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, στον οποίο θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, η Μαντώ εξέφρασε την άποψή της για την ελληνική συμμετοχή. Η τραγουδίστρια είχε συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού το 2003 και, όπως είπε, είναι σίγουρη πως ο Ακύλας θα βρεθεί στην πρώτη θέση. Η βεβαιότητά της οφείλεται στο γεγονός ότι το Ferto αποτελεί ένα πολύ δουλεμένο κομμάτι που ταιριάζει στο ύφος της Eurovision.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», την Τρίτη 12 Μαΐου, η Μαντώ είπε για το Ferto του Ακύλα: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Πριν γίνει ο εθνικός τελικός, εγώ έλεγα αυτό πρέπει να πάει. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρα πολλά στοιχεία. Είναι ένα πολύ δουλεμένο πράγμα, πολύ στοχευμένο για Eurovision. Δηλαδή πολύ έξυπνο. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Δηλαδή η θεματολογία του, η παραγωγή, ο ήχος. Η Eurovision πλέον θέλει κάτι το πολύ πρωτότυπο, κάτι το διαφορετικό που να ξεχωρίζει».

Η τραγουδίστρια μετέφερε τη δική της εμπειρία από τη Eurovision, υποστηρίζοντας πως η σκηνική παρουσία των χωρών που συμμετείχαν τότε ήταν πιο απλή και περιγράφοντας όσα θυμάται η ίδια. Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Πήγα το 2003 με το τραγούδι Never Let You Go. Ήταν πιο λιτή εποχή της Eurovision. Και ήμουν και άρρωστη μια βδομάδα και τρέχαμε στα νοσοκομεία. Ήταν κρίσιμες εμφανίσεις και όταν έχουμε υποστεί τέτοια κούραση. Γιατί τότε δεν είχαμε και social media και τρέχαμε από το πρωί ως το βράδυ σε άλλες χώρες να βγαίνουμε στις τηλεοράσεις αυτά τα ταξίδια. Βγήκαμε 17οι. Ήμασταν αρκετά χαμηλά τότε, αλλά το τραγούδι όμως πήγε πολύ καλά γενικώς. Όταν έγιναν τα 50 χρόνια της Eurovision, μια επετειακή βραδιά πάρα πολύ ωραία που έγινε στη Δανία ήταν μέσα στις 10 καλύτερες ερμηνείες όλων των εποχών».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Μαντώ εξήγησε πως πλέον η Eurovision έχει αλλάξει χαρακτήρα, αφού μεταξύ άλλων δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη σκηνοθεσία. «Δεν έχει αλλάξει μόνο το κοινό στη Eurovision. Έχει αλλάξει και ολόκληρη η Eurovision. Γιατί βλέπουμε ότι πλέον παίζουν ρόλο τα effects, η σκηνοθεσία, τα props, τα LED. Τώρα είναι τα social media. Όταν πήγα εγώ δεν υπήρχαν και επιτροπές, ήταν μόνο televoting και ήταν και η πρώτη χρονιά που ήταν μόνο televoting. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα τότε. Απλά έχει η Eurovision, αυτό που εγώ θα παρατηρούσα είναι ότι έχει μια μεγάλη άνοδο γενικά, δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση. Έχει μεγαλώσει ως θεσμός. Μου αρέσει το τραγούδι τη Αυστραλίας, της Φινλανδίας και της Κύπρου», συμπλήρωσε.