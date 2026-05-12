Κόρινθος: Βρέθηκε αυτοκίνητο βυθισμένο μέσα στο κανάλι του Ισθμού

Θρίλερ στην περιοχή της Ποσειδωνίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε μέσα στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (12.05.2026).

Πολίτης παρατήρησε αρχικά την οροφή του αυτοκινήτου να εξέχει από το νερό, ενώ το αυτοκίνητο φέρεται να μετακινούνταν μέσα στο κανάλι εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων, σύμφωνα με το korinthostv.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ιδιώτης δύτης προκειμένου να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας.

Κατά τις πρώτες έρευνες από τον δύτη, δεν εντοπίστηκε ο οδηγός ή άλλο άτομο εντός του οχήματος, με τις έρευνες να συνεχίζονται τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και περιμετρικά του σημείου.

Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε μέσα στο κανάλι.