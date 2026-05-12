MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή, η κρίση των τελευταίων ετών έδειξε πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συντονισμένες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, διασυνδέσεις και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας συστήνει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, καθώς η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή.

Ο κ Στουρνάρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιταλική εφημερίδα «Avvenire» επεσήμανε ότι η κρίση των τελευταίων ετών έδειξε πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη: Απαιτούνται συντονισμένες επενδύσεις σε υποδομές, διασυνδέσεις και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, καθώς και επιτάχυνση της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών.

«Δεν πρόκειται μόνο για περιβαλλοντικό στόχο, αλλά για ζήτημα οικονομικής ασφάλειας. Τέλος, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα κοινά εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων. Η εμπειρία της πανδημίας έχει δείξει ότι οι κοινές πρωτοβουλίες, όπως τα ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Η ενσωμάτωση των εργαλείων αυτών στο θεσμικό οικοδόμημα της Ευρώπης θα συνέβαλε στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης» ανέφερε χαρακτηριστικά .


«Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της»

Απαντώντας σε ερώτηση για το πως θα επηρεάσει το διεθνές περιβάλλον την Ευρώπη ο Διοικητής της ΤτΕ εκτίμησε ότι «η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή. Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της επενδύοντας στην ενεργειακή ασφάλεια, την άμυνα και την τεχνολογία. Ταυτόχρονα, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η εσωτερική συνοχή, να αποφευχθεί ο πολιτικός κατακερματισμός και να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης».

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά την αλματώδη άνοδο στις τιμές των καυσίμων ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να στηριχθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αποφεύγοντας, όμως, μέτρα οριζόντια ή παρατεταμένης διάρκειας, που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό».

Γιάννης Στουρνάρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ευρωπαίος Επίτροπος στον Κυριάκο Μητσοτάκη: “Η πρόοδος της Ελλάδας στο Κράτος Δικαίου αναπτύσσει την οικονομία και τις επενδύσεις”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ζαγόρι: Αυστριακός τουρίστας έπεσε σε μονοπάτι και τραυματίστηκε – Επιχείρηση διάσωσης

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται η εβδομάδα Αιμοδοσίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ντου αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε σχολές του ΑΠΘ – Επιτέθηκαν σε φοιτητές, πέταξαν καπνογόνα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Η Διεθνής Χορωδιακή Συναυλία VOCES UNITATIS φέρνει φωνές από όλο τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Εργασίες σφράγισης ασφαλτικού στην Εθνική Οδό2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας