Αφροδίτη Λατινοπούλου: Η αριστερή βία ξαναχτυπά στο ΑΠΘ – Η κυβέρνηση της ΝΔ ακόμα κοιτάει

Σκληρή επίθεση προς την κυβέρνηση εξαπολύει με δήλωσή της η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος “Φωνή Λογικής”, Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή το σοβαρότατο επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός του ΑΠΘ, όπου επτά φοιτητές τραυματίστηκαν από επίθεση αντιεξουσιαστών με κράνη και ρόπαλα.

Για άλλη μια φορά, αναρχικοί εισέβαλλαν στο ΑΠΘ με ρόπαλα, τραυματίζοντας φοιτητές την παραμονή των φοιτητικών εκλογών. Μια οργανωμένη επίθεση, με πάνοπλους εισβολείς σε τρεις σχολές του πανεπιστημίου, ταυτόχρονα.

Μία εικόνα που σίγουρα δεν μας είναι καινούργια και αποδεικνύει για άλλη μια φορά στην πράξη, την ανικανότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, να εκπληρώσει ακόμα και τις προεκλογικές δεσμεύσεις της από το 2019.

Τότε που διατυμπάνιζε τον τερματισμό της ανοχής απέναντι στη πανεπιστημιακή βία, θεσπίζοντας μια ανύπαρκτη Πανεπιστημιακή Αστυνομία για να φτάσει μερικά χρόνια μετά να την καταργήσει, παραδεχόμενη ουσιαστικά την αποτυχία της.

Πόσοι φοιτητές ακόμα θα πρέπει να οδηγηθούν στο νοσοκομείο και πόσες καταστροφές θα πρέπει να γίνουν ακόμα στα πανεπιστήμια μας, μέχρι να πάρει απόφαση η Νέα Δημοκρατία να πάρει σοβαρά μέτρα;

Ως ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ λέμε ξεκάθαρα:

• Άμεση σύλληψη, ποινικές διώξεις και μηδενική ανοχή σε όλους τους προσαχθέντες.

• Ελεγχόμενη είσοδος στους χώρους των πανεπιστημίων, μόνο σε φοιτητές, καθηγητές και υπεύθυνους για την λειτουργία του ιδρύματος.

• Δυνατότητα άμεσης επέμβασης της αστυνομίας, όπως σε κάθε δημόσιο χώρο.

Η εικόνα των ελληνικών πανεπιστημίων, είναι εικόνα ντροπής για τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

ΚΑΜΙΑ ανοχή στην αριστερή τρομοκρατία και αναρχία που απειλεί φοιτητές και καθηγητές.