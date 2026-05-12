Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο ο οδηγός φορτηγού για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο μοτοσικλετιστή

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κάθισε ο 55χρονος Βούλγαρος οδηγός της νταλίκας που είχε διασχίσει κάθετα τη Γεωργικής Σχολής, με συνέπεια να καρφωθεί πάνω του η μοτοσικλέτα με τον 29χρονο, που έχασε τη ζωή του.

Επίσης κατηγορούμενοι για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο, είναι ο ιδιοκτήτης της αποθήκης που κατηγορείται ότι του έκανε κουμάντο προκειμένου να μπει μέσα, ένας υπάλληλος του αλλά και ένας εργαζόμενος σε γειτονικό πρατήριο υγρών καυσίμων. Ο οδηγός σύμφωνα με τους υπόλοιπους, ήταν αυτός ο οποίος πέρασε με κόκκινο την μικρή οδό που είναι κάθετη στη Γεωργικής Σχολής και έτσι προκλήθηκε το δυστύχημα. Αντίθετα, ο 55χρονος αρνήθηκε ότι πέρασε με κόκκινο, είπε ότι πέρασε με πράσινο και ότι τον κατηύθυναν οι υπόλοιποι, μεταδίδει το ertnews.

Συγκλονιστική ήταν η μητέρα του παιδιού, η οποία στην κατάθεσή της σήμερα είπε ότι «όλοι αυτοί σχεδίασαν ένα έγκλημα σε βάρος του γιου μου. Το παιδί μου χάθηκε», όπως ανέφερε στο δικαστήριο, ενώ η γυναίκα κατέρρευσε όταν άκουγε να απολογείται ο πρώτος κατηγορούμενος. Ο τελευταίος έσπευσε, όπως μετέφερε, δίπλα στον 29χρονο, ο οποίος ήταν ακόμη ζωντανός και μετέφερε στο δικαστήριο τη συνομιλία που είχε με τον νεαρό. Ήταν η τελευταία πριν χάσει τη ζωή του.

Αναμένεται η πρόταση του εισαγγελέα και στη συνέχεια η απόφαση του δικαστηρίου.

