Ξάνθη: Νεκρό λόγω αυτόματης αποβολής το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Aυτόματη αποβολή είναι η αιτία του θανάτου του νεογέννητου που εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη, το πρωί της Δευτέρας (11/05).

Σύμφωνα με το πόρισμα της Ιατροδικαστικής έρευνας, δεν υπάρχουν κακώσεις στο σώμα του βράφους και αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια.

Η 33χρονη μητέρα, σύμφωνα με όσα αναμεταδίδει η ΕΡΤ, συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ξάνθης κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και νοσηλεύεται φρουρούμενη στο Νοσοκομείο Ξάνθης