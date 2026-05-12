Επιστολή ΕΣΘ στην κυβέρνηση για Ryanair: Όχι μόνο να διατηρηθούν τα αεροπορικά δρομολόγια αλλά να ενισχυθούν

Με αφορμή την πρόσφατη είδηση για μείωση αεροπορικών δρομολογίων από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έστειλε επιστολή στους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, Πολιτισμού κα. Λίνα Μενδώνη και Υφυπουργό Μακεδονίας – Θράκης κ. Κώστα Γκιουλέκα υπογραμμίζοντας τη σημασία όχι μόνο της διατήρησης, αλλά και της ενίσχυσης των αεροπορικών δρομολογίων, προσφέροντας από την πλευρά τους τη μέγιστη δυνατή συμβολή στην πόλη της Θεσσαλονίκη αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, όπως και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που διαμαρτυρήθηκαν, ενώνει τη φωνή του και απευθύνει κάλεσμα προς κάθε αρμόδιο για να μην χαθεί ούτε μία αεροπορική γέφυρα. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν πρέπει να υποβαθμιστεί έως ότου υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική λύση.