Ευρωπαίος Επίτροπος στον Κυριάκο Μητσοτάκη: “Η πρόοδος της Ελλάδας στο Κράτος Δικαίου αναπτύσσει την οικονομία και τις επενδύσεις”

Συνάντηση με τον Michael McGrath, Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου πραγματοποίησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στο Κράτος Δικαίου τα τελευταία χρόνια, λέγοντας πως οι μεταρρυθμίσεις θα βοηθήσουν στην περεταίρω ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο Michael McGrath τόνισε μάλιστα πως το νέο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, μπορεί να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και μειώνοντας την ανεργία, η οποία έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.

«Θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του Κράτους Δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε αρχικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

«Πιστεύω ότι, χωρίς αμφιβολία, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον Κράτους Δικαίου εδώ στην Ελλάδα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, και πιστεύω, χωρίς αμφιβολία, ότι αναγνωρίζεται πλέον όλο και περισσότερο ότι η βεβαιότητα όσον αφορά το Κράτος Δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας», κατέληξε.