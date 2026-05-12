Αττική: Δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

Δύο ανήλικες 17 ετών βούτηξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το protothema.gr, όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου, όταν οι δύο κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας που βρίσκεται στον έκτο όροφο και βούτηξαν μαζί στο κενό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας.

Η μία εκ των δύο είναι μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.