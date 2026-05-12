Η Έλενα Ράπτη στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη

Στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρευρέθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Κατά τη διάρκεια του προσυνεδρίου βρέθηκαν στο επίκεντρο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις μεγάλες προκλήσεις και τις προοπτικές της χώρας για τα επόμενα χρόνια, με θεματικές ενότητες σχετικές με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια.

Η διοργάνωση αποτέλεσε σημείο ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για τον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως κέντρου πολιτικών εξελίξεων και σημαντικών πρωτοβουλιών για τη Βόρεια Ελλάδα και το σύνολο της χώρας.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων με ευθύνη, σχέδιο και σταθερό προσανατολισμό στις ανάγκες της κοινωνίας και στις δυνατότητες της χώρας.

