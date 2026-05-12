Στην Κοζάνη εθελοντές του ΟΦΚΑΘ από τη Θεσσαλονίκη – Θα συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του 78χρονου

Επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό του 78χρονου που έχει εξαφανιστεί από τις 6 Μαΐου 2026 από το σπίτι του, στο Πλατανόρρευμα Σερβίων Κοζάνης θα αναλάβουν οι εθελοντές διασώστες του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού.

Ο Στέργιος Βλάχος, 78 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στο Πλατανόρρευμα Σερβίων Κοζάνης, το πρωί της 06/05/26.

Έχει λευκά κοντά μαλλιά με μετωπική φαλάκρα, πράσινα μάτια, ύψος 1,63μ και είναι κανονικού βάρους. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μπλε αθλητικά παπούτσια. Πάσχει από Άνοια.

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου του ΟΦΚΑΘ, Χρήστου Ράμου, σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, και την Kyon Osfrisis έχει αναλάβει την υπόθεση του κ. Βλάχου Στέργιου κατόπιν εντολής του Α.Τ. Σερβίων Κοζάνης και της οικογένειας.

Κλιμάκιο εθελοντών θα μεταβεί την Τετάρτη 13/5/2026 στην Κοζάνη με 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.

Μαζί στις έρευνες θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης διαθέτοντας τους Θηροφύλακες, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή.

«Όλοι μαζί και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 7 ημέρες!!!! Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100», καταλήγει η ενημέρωση του κ. Ράμου.

