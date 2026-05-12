Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού σήμερα στο ΥΜΑΘ

Εκδήλωση για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης, σήμερα, Τρίτη, 12 Μαΐου 2026, στις 20:00, στον αίθριο χώρο του Διοικητηρίου.

Τίτλος της εκδήλωσης: «Ν’ Ανασπάλω ‘κι επορώ». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακά ποντιακά ακούσματα και αφηγήσεις, που αναδεικνύουν τις τραγικές πτυχές της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Οι συντελεστές της εκδήλωσης

Στην εκδήλωση συμμετέχουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες, που θα αποτίσουν με την δική τους ευαισθησία και έμπνευση έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στην μνήμη των αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου.

Συντονιστές – Παρουσιαστές: Μελίνα Γιαλαμά, Φίλιππος Τσαουσέλης

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσαουσέλης

Αφήγηση- κείμενα: Γιώργος Συμεωνίδης

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Γιώργος Στεφανίδης – Τραγούδι

Φάνης Κουρουκλίδης – Λύρα

Πόλυς Ευφραιμίδης – Τραγούδι

Κώστας Ζώης – Νταούλι

Νίκος Νεραντζάκης – Λαούτο

Γεωργία Νεοκλέους – Τραγούδι

Ευδοξία Κοκκινασίδου – Λύρα

Ελπίδα Κατσαβουνίδου – κρουστά

Δήμητρα Σίτσα – Κανονάκι

