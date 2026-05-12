Survivor: Η ανάρτηση του αδερφού του Μάνου Μαλλιαρού μετά το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο

THESTIVAL TEAM

Σε δημόσια τοποθέτηση μέσω των social media προχώρησε ο Γιάννης Μαλλιαρός, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη του Survivor στον Άγιο Δομίνικο.

Ο δημοσιογράφος θέλησε να δώσει τέλος στην παραφιλολογία που συνέδεε το περιστατικό με τον αδελφό του, Μάνο Μαλλιαρό, καθώς αρκετοί χρήστες στα social media εξέφραζαν την ανησυχία τους, θεωρώντας πως εκείνος είναι ο παίκτης που τραυματίστηκε σοβαρά.

«Το περιστατικό δεν αφορά τον αδελφό μου»

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Γιάννης Μαλλιαρός ξεκαθάρισε πως, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει μέχρι στιγμής η οικογένεια, ο τραυματίας δεν είναι ο αδελφός του.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να καθησυχάσει φίλους, γνωστούς αλλά και όσους επικοινώνησαν μαζί τους τις τελευταίες ώρες, ζητώντας πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Μάνου Μαλλιαρού.

«Σε σχέση με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για τραυματισμό παίκτη στο Survivor, μέχρι στιγμής η ενημέρωση που έχουμε είναι πως δεν αφορά τον αδερφό μου Εύχομαι περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον παίκτη Μακάρι όλα να πάνε καλά».

Έντονη ανησυχία μετά τις πληροφορίες για το ατύχημα

Η δημόσια παρέμβαση του δημοσιογράφου ήρθε μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από τις πληροφορίες γύρω από το σοβαρό ατύχημα παίκτη του Survivor στη θάλασσα, το οποίο σημειώθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Οι φήμες εξαπλώθηκαν γρήγορα στα social media, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση γύρω από την ταυτότητα του τραυματία, κάτι που οδήγησε τον Γιάννη Μαλλιαρό στην ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια.

