Τρόμος για 33χρονη σε ξενοδοχείο στα Χανιά: Κατήγγειλε τον σύζυγό της ότι τη χτύπησε μπροστά στα 4 παιδιά τους και της έσπασε δόντι

Στην καταγγελία ότι δέχθηκε επίθεση από τον 38χρονο σύζυγό της μπροστά στα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Χανιά, προχώρησε μια 33χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε την Δευτέρα κατά τη διάρκεια διαμονής του ζευγαριού από την Φινλανδία το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές.

Η 33χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο με μπουνιές, με αποτέλεσμα να της σπάσει ένα δόντι και να υποστεί μώλωπες. Όπως αναφέρει, η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς, όπως υποστήριξε, δέχθηκε κλωτσιές, σπρωξίματα, αλλά και απειλές.

Ο 38χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

