MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρόμος για 33χρονη σε ξενοδοχείο στα Χανιά: Κατήγγειλε τον σύζυγό της ότι τη χτύπησε μπροστά στα 4 παιδιά τους και της έσπασε δόντι

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στην καταγγελία ότι δέχθηκε επίθεση από τον 38χρονο σύζυγό της μπροστά στα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Χανιά, προχώρησε μια 33χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε την Δευτέρα κατά τη διάρκεια διαμονής του ζευγαριού από την Φινλανδία το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές.

Η 33χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο με μπουνιές, με αποτέλεσμα να της σπάσει ένα δόντι και να υποστεί μώλωπες. Όπως αναφέρει, η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς, όπως υποστήριξε, δέχθηκε κλωτσιές, σπρωξίματα, αλλά και απειλές.

Ο 38χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: ekriti.gr

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Φωτόπουλος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 82χρονος που αγνοούταν στην Κορινθία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Δημοσκόπηση Interview: Ο Τσίπρας πάνω από το ΠΑΣΟΚ πριν κάνει κόμμα, πιο χαμηλά η Καρυστιανού – Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

“Καταβεβλημένος και γερασμένος”: Η εικόνα του Πούτιν στην Ημέρα Νίκης της Ρωσίας πυροδότησε νέες εικασίες για την υγεία του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για το έγκλημα στα Κύμινα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό με το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Θα υπάρξει αντίδραση