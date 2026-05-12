Χειροπέδες σε 72χρονο στη Θεσσαλονίκη – Εκκρεμούσαν τέσσερις καταδίκες για απάτες και φοροδιαφυγή

Στη σύλληψη 72χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Δευτέρας, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσαν τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για αδικήματα οικονομικού χαρακτήρα, όπως απάτη, πλαστογραφία και φοροδιαφυγή.

Συγκεκριμένα:

  • Απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών για απάτη και πλαστογραφία.
  • Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, που του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών για φοροδιαφυγή.
  • Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με ποινή φυλάκισης 12 μηνών για απάτη.
  • Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών για πλαστογραφία.

Ο 72χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο εκτέλεσης των παραπάνω αποφάσεων και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

