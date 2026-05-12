Θεσσαλονίκη: “Η Συνάντηση” με τον Γιώργο Κιμούλη και σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς

“Η Συνάντηση” του Stephen Belber με τον Γιώργο Κιμούλη, την Κατερίνα Θεοχάρη και τον Βασίλη Γιακουμάρο έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη» για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 21:00.

Ένας ηλικιωμένος πρώην διάσημος χορογράφος, ο Τόμπι Πάουελ, ο οποίος έχει αποσυρθεί πλέον από την ενεργό δράση και τώρα ζει εντελώς μοναχικά, δέχεται στο χώρο του, την επίσκεψη ενός ζευγαριού. Tη Λίζα και τον Μάικ Ντέιβις. Είναι εκεί για να του πάρουν συνέντευξη για μία διατριβή που κάνει η Λίζα στο Πανεπιστήμιο που πηγαίνει, με θέμα την ιστορία του χορού στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980.

Καθώς όμως οι ερωτήσεις γίνονται όλο και πιο προσωπικές και πιο απειλητικές, ο Τόμπι αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο Μάικ και η Λίζα δεν τον ανακρίνουν για ακαδημαϊκούς λόγους. Όσο προχωράει η “συνέντευξη” γίνεται όλο και πιο σαφές ότι υπάρχουν απώτερα κίνητρα στην επίσκεψη του ζευγαριού, ώσπου ο μοναχικός χορογράφος αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος μ’ ένα μεγάλο θαμμένο μυστικό του παρελθόντος του.

H “Συνάντηση” του Stephen Belber είναι έργο που αποδεικνύει πως κανενός το παρελθόν δεν μπορεί διαγραφεί, υπενθυμίζοντας τη φράση του Σαίξπηρ στην Τρικυμία: “Το παρελθόν είναι πρόλογος”.

Η πρεμιέρα του έργου έγινε στη Νέα Υόρκη το 2004 με τους Frank Langella, Ray Liotta και Jane Adams, ενώ το 2014 o Stephen Belber σκηνοθέτησε το έργο για τον κινηματογράφο με τους Patrick Stewart, Carka Gugino και Matthew Lillard.

Παίζουν:

Γιώργος Κιμούλης

Κατερίνα Θεοχάρη

Βασίλης Γιακουμάρος

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης

Σκηνικά: Κατερίνα Σβορώνου

Κοστούμια: Σοφία Νικολαΐδη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιλμάζ Χουσμέν

