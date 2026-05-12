Θεσσαλονίκη: Έρχεται η εβδομάδα Αιμοδοσίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Για άλλη μια χρονιά, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά προσφοράς, διοργανώνοντας μια νέα εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας. Σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» και την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας», ο δήμος καλεί τους πολίτες να διαθέσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, προσφέροντας το πιο πολύτιμο δώρο σε όσους το έχουν ανάγκη.

Όπως δήλωσε η αρμόδια Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Ελένη Γιαννούδη, «Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη που μπορεί να αλλάξει το αύριο ενός ανθρώπου. Με κάθε φιάλη αίματος που προσφέρουμε, δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιον συνάνθρωπό μας να συνεχίσει να ονειρεύεται, να ζει και να χαμογελά».

Οι αιμοδοσίες θα πραγματοποιηθούν από τις 18 μέχρι και τις 22 Μαΐου από τις 12:00 έως τις 19:00, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Δευτέρα 18 Μαΐου: ΚΑΠΗ της Κοινότητας Φιλύρου

Τρίτη 19 Μαΐου: Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ασβεστοχωρίου (και για τους κατοίκους της Δ.Κ. Εξοχής)

Τετάρτη 20 Μαΐου: Αμφιθέατρου Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου Πυλαίας

Πέμπτη 21 Μαΐου: Δημαρχείο Πανοράματος

Παρασκευή 22 Μαΐου: Αίθουσα εκδηλώσεων «Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη» στην Κοινότητα Χορτιάτη

Πληροφορίες στο 2310 331093 και στο ygeia@pilea-hortiatis.gr

Σημειώνεται ότι κάθε εθελοντής έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αίμα για την τράπεζα αίματος της επιλογής του, χωρίς κανέναν περιορισμό. Παράλληλα, στον χώρο θα υπάρχει ενημέρωση για την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών και αιμοπεταλίων, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

«Στον δήμο μας, η αλληλεγγύη είναι το οξυγόνο της τοπικής μας κοινωνίας. Κάθε φορά που απλώνουμε το χέρι μας για να προσφέρουμε αίμα, χτίζουμε ένα ανάχωμα ελπίδας απέναντι στις δυσκολίες. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου το ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου και την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας» για την αγαστή συνεργασία. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η ύψιστη μορφή πολιτισμού και ανιδιοτέλειας. Καλώ κάθε συμπολίτη μας, παλιό και νέο αιμοδότη, να δώσει το “παρών” σε αυτό το προσκλητήριο ζωής. Μαζί μπορούμε να αποδείξουμε ότι η ανθρωπιά παραμένει η πιο ισχυρή μας δύναμη», τόνισε σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.