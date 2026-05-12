Φώκια βρέθηκε για… κολύμπι στο λιμάνι του Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

Σπάνιες εικόνες αντίκρισαν νωρίς το πρωί της Τρίτης όσοι βρέθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Όπως είδαν, μια φώκια έκανε την εμφάνισή της και άρχισε να κολυμπά αμέριμνη.

Το θέαμα προκάλεσε έκπληξη, με όσους βρίσκονταν στο σημείο να απαθανατίζουν το ζώο με τα κινητά τους, καταγράφοντας μοναδικά πλάνα καθώς η φώκια κινείτο ήρεμα μέσα στο νερό.