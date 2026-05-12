Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 661 προϊόντα

Επτά άτομα συνελήφθησαν για παρεμπόριο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιβλήθηκαν 13 πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ συνολικά για το ίδιο αδίκημα ενώ κατασχέθηκαν 661 προϊόντα παρεμπορίου.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Ειδικότερα -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- κατά το χρονικό διάστημα από 04-05-2026 έως 10-05-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Αναλήψεως, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

• Ελέγχθηκαν (441) άτομα,

• Συνελήφθησαν (7) εξ’ αυτών,

• Επιβλήθηκαν (13) διοικητικά πρόστιμα ύψους (13.000) ευρώ συνολικά,

• Σχηματίστηκαν (16) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και

• Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (661) προϊόντα παρεμπορίου.

“Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση”, διαμηνύει η Ελληνική Αστυνομία στην ανακοίνωσή της.