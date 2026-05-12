MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 661 προϊόντα

|
THESTIVAL TEAM

Επτά άτομα συνελήφθησαν για παρεμπόριο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιβλήθηκαν 13 πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ συνολικά για το ίδιο αδίκημα ενώ κατασχέθηκαν 661 προϊόντα παρεμπορίου.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Ειδικότερα -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- κατά το χρονικό διάστημα από 04-05-2026 έως 10-05-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Αναλήψεως, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

• Ελέγχθηκαν (441) άτομα,
• Συνελήφθησαν (7) εξ’ αυτών,
• Επιβλήθηκαν (13) διοικητικά πρόστιμα ύψους (13.000) ευρώ συνολικά,
• Σχηματίστηκαν (16) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
• Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (661) προϊόντα παρεμπορίου.

“Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση”, διαμηνύει η Ελληνική Αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Από λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό

ΧΑΛΑΡΑ 9 ώρες πριν

Οι κτηνίατροι συμφωνούν: Tο ότι τα σκυλιά χαίρονται όταν βλέπουν τους ιδιοκτήτες τους να επιστρέφουν σπίτι δεν αποτελεί ένδειξη ευτυχίας

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Βίκυ Λέανδρος για Eurovision: Όταν δέχτηκα να συμμετέχω φέτος δε σκέφτηκα ότι θα γράψουν όλες οι εφημερίδες

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Λίγοι ήρθαν στο μαιευτήριο, την πρώτη μέρα ήταν προληπτικά στη μονάδα η μικρή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Εντυπωσιακό βίντεο από την ανατίναξη των εκρηκτικών του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ζαγόρι: Αυστριακός τουρίστας έπεσε σε μονοπάτι και τραυματίστηκε – Επιχείρηση διάσωσης