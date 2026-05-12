MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Τρίτη παραίτηση υφυπουργού της κυβέρνησης Στάρμερ

ΓΤ Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Ζόρικη ημέρα σήμερα (12.05.2026) για τη Βρετανία και την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ μετά την τρίτη παραίτηση υφυπουργού, του Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς.

Η  πίεση στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να αυξάνεται ολοένα μετά την παρίτηση του υφυπουργού Δικαιοσύνης, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς.

«Έπρεπε να κάνουμε περισσότερα και γι’ αυτό με πολύ βαριά καρδιά αισθάνομαι ότι δεν έχω άλλη επιλογή από το να παραιτηθώ», δήλωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς σε επιστολή του προς τον Στάρμερ, την οποία ανήρτησε στο X.

Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι παραιτήσεις της υφυπουργού Τζες Φίλιπς και Μιάτα Φανμπουλέχ. Η υφυπουργός της βρετανικής κυβέρνησης Μιάτα Φανμπουλέχ υπέβαλε την παραίτησή της για να ωθήσει τον Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία. Ομως ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «θέλει να συνεχίσει να κυβερνά». Είναι το πρώτο μέλος της βρετανικής κυβέρνησης που παραιτείται στην παρούσα κυβερνητική κρίση.

«Σας παρακαλώ να πράξετε ό,τι απαιτείται για την χώρα και για το κόμμα και να ορίσετε χρονοδιάγραμμα για μία συντεταγμένη μετάβαση ώστε μία νέα ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει στις αλλαγές που έχουμε υποσχεθεί για την χώρα», δηλώνει στην επιστολή παραίτησής της που αναρτήθηκε στο Χ η Μιάτα Φανμπουλέχ.

Λίγη ώρα αργότερα, η υφυπουργός για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών Τζες Φίλιπς παραιτήθηκε από την βρετανική κυβέρνηση διαμαρτυρόμενη για την ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Πώς ξεκίνησε ο πολιτικός αναβρασμός

Η δημοτικότητα του 63χρονου ηγέτη των Εργατικών έχει καταρρεύσει μετά την άνοδό του στην εξουσία ύστερα από τη μεγάλη νίκη του Εργατικού του Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του 2024, η οποία έφερε το τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τους Συντηρητικούς επί 14 χρόνια.

Οι επικριτές του το αποδίδουν στα πολλά λάθος βήματά του, τα ολισθήματά του και τις πολεμικές -κυρίως το σκάνδαλο γύρω από τον διορισμό ως πρεσβευτού της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον του Πίτερ Μάντελσον, αμφισβητούμενης φυσιογνωμίας των Εργατικών λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Η δυσαρέσκεια στους κόλπους του κόμματός του ενισχύθηκε περαιτέρω μετά τις τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης. Το Εργατικό Κόμμα έχασε έδαφος από το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ακόμη και στα προπύργιά του στη βόρεια Αγγλία και στην Ουαλία. Οι Πράσινοι επίσης, οι οποίοι βρίσκονται πιο αριστερά από τους Εργατικούς, αφαίρεσαν ψήφους από το κόμμα στο Λονδίνο.

Αυτή η πολιτική θύελλα έρχεται σε ένα πλαίσιο οξυμένων διεθνών αναταράξεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και σε εθνικό επίπεδο σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή, παραμονή της ομιλίας του βασιλιά Καρόλου ενώπιον του κοινοβουλίου στην οποία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Βρετανία Κιρ Στάρμερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Eurovision: Βίντεο από την πρόβα του Akyla με highlight τη λύρα που παραπέμπει στην Έλενα Παπαρίζου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Εντυπωσιακό βίντεο από την ανατίναξη των εκρηκτικών του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Νιγηρία: Τουλάχιστον 100 άμαχοι σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αγορά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Εντοπισμός λέμβου με 40 μετανάστες νότια της Γαύδου

ΠΑΙΔΕΙΑ 3 ώρες πριν

Παπαϊωάννου: Εξτρεμιστικές ομάδες αυτοί που επιτέθηκαν σε φοιτητές στο ΑΠΘ – Θα αποδοθούν ευθύνες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Επεισόδιο στο ΑΠΘ: Σύστημα ελεγχόμενης εισόδου ζητούν καθηγητές – “Τώρα όποιος θέλει μπαίνει στο πανεπιστήμιο ανεξέλεγκτα”