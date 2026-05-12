Βρετανία: Τρίτη παραίτηση υφυπουργού της κυβέρνησης Στάρμερ

Ζόρικη ημέρα σήμερα (12.05.2026) για τη Βρετανία και την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ μετά την τρίτη παραίτηση υφυπουργού, του Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς.

Η πίεση στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να αυξάνεται ολοένα μετά την παρίτηση του υφυπουργού Δικαιοσύνης, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς.

«Έπρεπε να κάνουμε περισσότερα και γι’ αυτό με πολύ βαριά καρδιά αισθάνομαι ότι δεν έχω άλλη επιλογή από το να παραιτηθώ», δήλωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς σε επιστολή του προς τον Στάρμερ, την οποία ανήρτησε στο X.

Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι παραιτήσεις της υφυπουργού Τζες Φίλιπς και Μιάτα Φανμπουλέχ. Η υφυπουργός της βρετανικής κυβέρνησης Μιάτα Φανμπουλέχ υπέβαλε την παραίτησή της για να ωθήσει τον Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία. Ομως ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «θέλει να συνεχίσει να κυβερνά». Είναι το πρώτο μέλος της βρετανικής κυβέρνησης που παραιτείται στην παρούσα κυβερνητική κρίση.

It is with a very heavy heart that I have offered my resignation to the Prime Minister. pic.twitter.com/yJQfUfs11d May 12, 2026

«Σας παρακαλώ να πράξετε ό,τι απαιτείται για την χώρα και για το κόμμα και να ορίσετε χρονοδιάγραμμα για μία συντεταγμένη μετάβαση ώστε μία νέα ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει στις αλλαγές που έχουμε υποσχεθεί για την χώρα», δηλώνει στην επιστολή παραίτησής της που αναρτήθηκε στο Χ η Μιάτα Φανμπουλέχ.

Λίγη ώρα αργότερα, η υφυπουργός για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών Τζες Φίλιπς παραιτήθηκε από την βρετανική κυβέρνηση διαμαρτυρόμενη για την ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Πώς ξεκίνησε ο πολιτικός αναβρασμός

Η δημοτικότητα του 63χρονου ηγέτη των Εργατικών έχει καταρρεύσει μετά την άνοδό του στην εξουσία ύστερα από τη μεγάλη νίκη του Εργατικού του Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του 2024, η οποία έφερε το τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τους Συντηρητικούς επί 14 χρόνια.

Οι επικριτές του το αποδίδουν στα πολλά λάθος βήματά του, τα ολισθήματά του και τις πολεμικές -κυρίως το σκάνδαλο γύρω από τον διορισμό ως πρεσβευτού της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον του Πίτερ Μάντελσον, αμφισβητούμενης φυσιογνωμίας των Εργατικών λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Η δυσαρέσκεια στους κόλπους του κόμματός του ενισχύθηκε περαιτέρω μετά τις τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης. Το Εργατικό Κόμμα έχασε έδαφος από το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ακόμη και στα προπύργιά του στη βόρεια Αγγλία και στην Ουαλία. Οι Πράσινοι επίσης, οι οποίοι βρίσκονται πιο αριστερά από τους Εργατικούς, αφαίρεσαν ψήφους από το κόμμα στο Λονδίνο.

Αυτή η πολιτική θύελλα έρχεται σε ένα πλαίσιο οξυμένων διεθνών αναταράξεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και σε εθνικό επίπεδο σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή, παραμονή της ομιλίας του βασιλιά Καρόλου ενώπιον του κοινοβουλίου στην οποία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.