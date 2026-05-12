

Μάρα Ζαχαρέα για Σία Κοσιώνη: “Αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές θα ήθελε να παραμείνει στον ΣΚΑΪ”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Η Μάρα Ζαχαρέα μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα για την τηλεοπτική χρονιά που ολοκληρώνεται, αλλά και για τις εξελίξεις γύρω από τη Σία Κοσιώνη και την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ.

«Πιστεύω ότι ήταν μία τηλεοπτική χρονιά λίγο πολύ όπως ήταν και οι προηγούμενες. Κάθε φορά μέσα στη σεζόν κάτι συμβαίνει. Έτσι ήταν και η φετινή», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Εγώ έχω μία καλή σχέση με τη Σία. Με στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό το οποίο συνέβη, το θεωρώ και άδικο. Το λέω γιατί ξέρω ότι αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές στο κανάλι, η Σία θα ήθελε να παραμείνει στον ΣΚΑΪ. Όμως, όπως λέει ο σοφός λαός, «κάθε εμπόδιο για καλό». Νομίζω ότι και η Σία θα βρει κάτι καλύτερο στον δρόμο της», ανέφερε η Μάρα Ζαχαρέα για τη Σία Κοσιώνη.

«Σε αυτή τη δουλειά είμαστε δημοσιογράφοι. Ένας δημοσιογράφος μπορεί να δουλέψει οπουδήποτε. Αρκεί να κάνει τη δουλειά του με σεβασμό, με αξιοπιστία, με αντικειμενικότητα, με σεβασμό στις αρχές και στις αξίες του. Οπότε θεωρώ ότι και η Σία, ανάλογα με το τι είναι αυτό που της αρέσει και πού βλέπει τον εαυτό της, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε», κατέληξε.

