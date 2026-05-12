Ηλιούπολη: Στο ΚΑΤ μεταφέρεται η δεύτερη 17χρονη μετά την πτώση της από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

Μετά από 3μιση ώρες μάχης των γιατρών στο Ασκληπιειό της Βούλας, αποφασίστηκε η 17χρονη που έπεσε μαζί με την φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολης, να διακομισθεί στο ΚΑΤ.

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο την πτώση των δύο κοριτσιών από την ταράτσα πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηλιούπολης, όπου είχε σαν αποτέλεσμα η μια από τις 2 ανήλικες να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να είναι πολυτραυματίας και να μεταφέρεται διασωληνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Πρόκειται για την κοπέλα η οποία είχε αφήσει το σημείωμα μέσα στο σακίδιο που εντοπίστηκε, στο οποίο ανέφερε την αγάπη προς τους γονείς της και στη συνέχεια έγραφε ότι δεν της αρέσει ο κόσμος που ζει και δεν θέλει άλλο να ζει σε αυτόν.

«Μαμά, μπαμπά εδώ και τρία χρόνια είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Αυτός ο κόσμος ίσως έχει τα καλά του αλλά ένας άλλος κόσμος ίσως είναι καλύτερος για εμένα. Σε λίγο καιρό δίνω Πανελλήνιες και δεν θα τα πάω καλά, το ξέρω. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω», έγραφε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Live News, στο σημείωμα μιας σελίδα που βρέθηκε.