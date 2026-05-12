Επεισόδιο στο ΑΠΘ: Σύστημα ελεγχόμενης εισόδου ζητούν καθηγητές – “Τώρα όποιος θέλει μπαίνει στο πανεπιστήμιο ανεξέλεγκτα”

Το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός κτηρίων του ΑΠΘ που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό επτά ατόμων, τεσσάρων ανδρών και τριών γυναικών, ηλικίας 19 έως 27 ετών έφερε στην επιφάνεια το μείζον ζήτημα της ασφάλειας φοιτητών, καθηγητών και προσωπικού του μεγαλύτερου πανεπιστημίου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Και μπορεί το ΑΠΘ να αποτελεί ένα λαμπρό πανεπιστημιακό ίδρυμα με αμέτρητες ακαδημαϊκές επιτυχίες και καινοτόμες έρευνες, ωστόσο το θέμα των βίαιων επεισοδίων δεν είναι πρωτόγνωρο και η ουσιαστική αντιμετώπιση του αποτελεί πλέον ζητούμενο.

Το βίντεο της άγριας επίθεσης που έφερε το thestival.gr στη δημοσιότητα όπου άγνωστοι χτυπούν με κοντάρια εντός του πανεπιστημίου φοιτητές που ακούγονται να βγάζουν κραυγές πόνου και τρόμου, αναμφίβολα προκαλεί ανατριχίλα και θέτει προ των ευθυνών τους την ίδια την Πολιτεία.

«Όποιος θέλει μπαίνει στο πανεπιστήμιο ανεξέλεγκτα»

Η υπόθεση της ελεγχόμενης εισόδου, μέσω καρτών στα κτήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα, με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με τα οποία συνομίλησε το thestival.gr να επισημαίνουν ότι το σύστημα πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα και να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση.

«Εσείς στην πολυκατοικία που μένετε, δεν έχετε κλειδί για την είσοδο; Μπαίνετε έτσι, χωρίς κλειδί; Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο ΑΠΘ, πρέπει να έχουν «κλειδί» εισόδου οι φοιτητές, οι καθηγητές και το προσωπικό και να μην μπαίνει κανένας άλλος. Τώρα όποιος θέλει μπαίνει στο πανεπιστήμιο ανεξέλεγκτα» είπε χαρακτηριστικά στο thestival.gr ένας καθηγητής του πανεπιστημίου.

Οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν ζητήσει την τοποθέτηση συστήματος ελεγχόμενης εισόδου στο πανεπιστήμιο προκειμένου πλέον να σταματήσουν να εισέρχονται στους πανεπιστημιακούς χώρους άτομα που δεν έχουν καμία σχέση και κυρίως να σταματήσουν τέτοια ακραία φαινόμενα.

Πηγές του υπουργείου Παιδείας με τις οποίες συνομίλησε το thestival.gr ανέφεραν ότι η διαδικασία για την επιλογή των συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου απαιτεί κάποιο χρόνο καθώς τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ωστόσο εξέφρασαν την εκτίμηση ότι πολύ σύντομα θα τοποθετηθούν.

«Άμεση εφαρμογή του νόμου»

Με ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ ζήτησαν την άμεση εφαρμογή του νόμου τονίζοντας πως «πως λοστοί, καπνογόνα, μολότοφ, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο». «Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης […] Ας μη νομίζουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή επίθεση ότι τη βλέπουμε ως ένα ακόμη επεισόδιο δημοσιότητας. Η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά επιλογή. Η κοινωνία είναι απέναντι τους» ανέφεραν μεταξύ άλλων οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου.

Καταδίκασε το επεισόδιο η Σύνοδος Πρυτάνεων

Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος Πρυτάνεων με αφορμή το επεισόδιο στο ΑΠΘ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας που επιδιώκει να τρομοκρατήσει μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και να επιβάλει αυθαίρετα απόψεις που παραβιάζουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους/στις Πρυτάνεις και συναδέλφους που πλήττονται, ενώ καλούμε το πολιτικό σύστημα και την Πολιτεία να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν».

«Θα αποδοθούν ευθύνες»

Τέλος με ανακοίνωση του ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου με ανακοίνωση του καταδικάζει με τον πλέον «κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών, εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη στιγμή, ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές αρχές, ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών και των εμπλεκομένων. Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν».