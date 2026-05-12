Τουρκία και Κατάρ δηλώνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όπλο

Το Ιράν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ για να εκβιάζει τις πετρελαϊκές μοναρχίες του Κόλπου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ καθώς η Τεχεράνη έχει κλειδώσει το θαλάσσιο πέρασμα από την έναρξη του πολέμου.

«Το Ιράν δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί το στενό ως όπλο για να ασκεί πίεση ή να εκβιάζει τις χώρες του Κόλπου», δήλωσε ο σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στην Ντόχα.

🇶🇦 Iran should not use the Strait of Hormuz, which it has blocked since the start of the Middle East war, as a means to blackmail Gulf states, Qatar's top diplomat and premier said on Tuesday.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε από την πλευρά του ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι το στενό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο κατά τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Αγκυρα συμμετέχει στις υπό το Πακιστάν προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω των διαπραγματεύσεων στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.