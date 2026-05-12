MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία και Κατάρ δηλώνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όπλο

|
THESTIVAL TEAM

Το Ιράν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ για να εκβιάζει τις πετρελαϊκές μοναρχίες του Κόλπου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ καθώς η Τεχεράνη έχει κλειδώσει το θαλάσσιο πέρασμα από την έναρξη του πολέμου.

«Το Ιράν δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί το στενό ως όπλο για να ασκεί πίεση ή να εκβιάζει τις χώρες του Κόλπου», δήλωσε ο σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στην Ντόχα.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε από την πλευρά του ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι το στενό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο κατά τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Αγκυρα συμμετέχει στις υπό το Πακιστάν προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω των διαπραγματεύσεων στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στενά του Ορμούζ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ηλιούπολη: Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν στο κενό – “Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για ΣΥΡΙΖΑ: Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης για ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό τους δράστες, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Χανταϊός: Θετικός διαγνώστηκε ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εντοπισμός λέμβου με 40 μετανάστες νότια της Γαύδου