MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λάρισα: Νεκρός 58χρονος αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/5) στη Ραχούλα Λάρισας, όταν ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο χωράφι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγούσε το τρακτέρ του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα τον καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, αλλά οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μαρινάκης: Τα κόμματα διαμαρτυρίας δημιούργησαν πολλά περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 16 ώρες πριν

Από τις 7 Ιουλίου τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη αλλάζουν για πάντα

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Πώς το νερό με αγγούρι ενισχύει την υγεία δέρματος, οστών και εντέρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 50 λεπτά πριν

Ηλιούπολη: Καρέ καρέ οι δραματικές στιγμές μετά την πτώση των δύο κοριτσιών από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Απέδρασε κρατούμενος από το ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα – Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Πάτρα: Διασωληνωμένος 57χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο