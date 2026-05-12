Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: “Την πρωταρχική ευθύνη φέρει η μητέρα”, λέει ο δικηγόρος του πρώην συντρόφου της

Συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη (12.05.2026) η δίκη για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου, στο Ηράκλειο, με τον μικρούλη να χάνει τη ζωή του από ακραία κακοποίηση για την οποία κατηγορείται η μητέρα του και ο πρώην σύντροφός της, με το περιστατικό να έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Λίγο πριν τις 9 το πρωί, ο πρώην σύντροφος της μητέρας του αγοριού που υπέστη κακοποίηση που του στοίχισε τη ζωή, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων στο Ηράκλειο, με τα μέτρα προστασίας να είναι δρακόντεια ενώ λίγη ώρα αργότερα, έφτασε και η 27χρονη κατηγορούμενη.

Κατά την έξοδό τους από τα δικαστήρια έκαναν δηλώσεις οι δικηγόροι του βιολογικού πατέρα του αδικοχαμένου 3χρονου, Ελισάβετ Παναγιωτίδου καθώς και ο Βασίλης Νουλέζας, συνήγορος υπεράσπισης του 45χρονου πρώην συντρόφου της μητέρας του Άγγελου.

«Κατηγορούν τον βιολογικό πατέρα για να μην έρθει στη δίκη ως μάρτυρας υπεράσπισης του 3χρονου»

Η συνήγορος υπεράσπισης του βιολογικού πατέρα του 3χρονου Άγγελου, Ελισάβετ Παναγιωτίδου, υποστήριξε ότι ο εντολέας της κατηγορείται άδικα και χωρίς ουσιαστικά στοιχεία καθώς σύμφωνα με τα όσα έχουν καταθέσει μάρτυρες μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει κανένα δεδομένο που να αποδεικνύει κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα απέναντι στο παιδί.

Όπως τόνισε ακόμη, έχει ήδη αποδειχθεί από τους πρώτους μάρτυρες ότι η τελευταία επαφή του βιολογικού πατέρα με τον μικρό Άγγελο ήταν στις 9 Δεκεμβρίου 2023, χρονικό διάστημα που δεν συμβαδίζει με αυτό που φαίνεται να υπήρξε η κακοποίηση στον μικρό Άγγελο.

Κατηγόρησε ακόμη την μητέρα, καθώς όπως υποστήριξε, «ο βιολογικός πατέρας μετατράπηκε τεχνητά σε κατηγορούμενο ώστε να στερηθεί το δικαίωμα να παραστεί στη δίκη ως πολιτική αγωγή υπέρ του παιδιού του». Όπως είπε, το βασικό στοιχείο της δίωξης είναι η απολογία της μητέρας σχετικά με ένα περιστατικό της 9ης Δεκεμβρίου, το οποίο εκτίμησε ότι θα αποδειχθεί ψευδές.

Παράλληλα, η ίδια επισήμανε ότι ο εντολέας της δεν έχει κατηγορήσει ευθέως τη μητέρα για την κακοποίηση με τον βιολογικό πατέρα να δηλώνει ότι όσο βρισκόταν μαζί με το παιδί δεν είχε διαπιστώσει κακοποιητική συμπεριφορά και εξήγησε ότι δεν υπήρχαν εμφανή στοιχεία που να δικαιολογούν αφαίρεση επιμέλειας από τη μητέρα, απαντώντας έτσι στην κριτική γιατί δεν διεκδίκησε πιο ενεργά το παιδί.

Αναφερόμενη στον ισχυρισμό της υπεράσπισης της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, η κ. Παναγιωτίδου σημείωσε ότι το ζήτημα θα κριθεί δικαστικά μέσω πραγματογνωμοσύνης, ωστόσο χαρακτήρισε αντιφατική την εικόνα που παρουσιάζεται για τη μητέρα: από τη μία ως ικανή να φροντίζει το παιδί και από την άλλη ως ανίκανη να το προστατεύσει, αναφέρει το creta24.gr.

«Η μητέρα χτυπούσε το παιδί», λέει ο δικηγόρος του πρώην συντρόφου

Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος υπεράσπισης του τότε συντρόφου της μητέρας, Βασίλης Νουλέζας, επιχείρησε να αποσυνδέσει πλήρως τον άντρα από τη βάναυση κακοποίηση του 3χρονου, που του στοίχισε τη ζωή κατηγορώντας τη μητέρα.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στη σημερινή διαδικασία εξετάστηκαν η μητέρα και συγγενείς της πρώτης κατηγορούμενης, προκειμένου όπως είπε, να αποκαλυφθεί ποιος ευθύνεται πραγματικά για τη «συστηματική και παρατεταμένη κακοποίηση» που οδήγησε στον θάνατο του παιδιού.

Υποστήριξε ότι ο εντολέας του όχι μόνο δεν κακοποιούσε τον μικρό Άγγελο, αλλά τον φρόντιζε, τον τάιζε και μεριμνούσε για την καθημερινότητά του. Δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν μπορεί να του αποδοθεί η βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση που οδήγησε το παιδί σε κώμα και τελικά στον θάνατο».

Απαντώντας στις καταθέσεις συγγενών της μητέρας, που υποστήριξαν ότι εκείνη δεν υπήρξε ποτέ κακοποιητική πριν τη μετακόμιση στην Κρήτη, ο κ. Νουλέζας αντέτεινε ότι «εκείνη έβαζε πειθαρχικές ποινές και χτυπούσε το παιδί». Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι ο εντολέας του είχε καταγράψει βίντεο με εμφανή σημάδια κακοποίησης και ότι απειλούσε να την καταγγείλει στις αρχές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σύντροφος της μητέρας ζητούσε επίμονα να αποχωρήσει εκείνη από το σπίτι, όμως εκείνη υποσχόταν πως δεν θα επαναλάβει τέτοιες συμπεριφορές.

Ο δικηγόρος, υπογράμμισε ακόμη ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει τον εντολέα του με κακοποίηση του παιδιού και επικαλέστηκε τις εκθέσεις της ιατροδικαστού και της ακτινολόγου, οι οποίες φαίνεται να κάνουν λόγο για παλαιότερα σημάδια κακοποίησης.

«Κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν υπάρχει, γι’ αυτό ζήτησα να καταθέσει η ιατροδικαστής και η ακτινολόγος, και οι δύο μιλούν για σημάδια κακοποίηση που ανάγονται σε προγενέστερο χρόνο», είπε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, διατύπωσε ξεκάθαρα τη θέση της υπεράσπισης: ότι το παιδί είχε κακοποιηθεί συστηματικά και ότι «την πρωταρχική και ίσως μοναδική ευθύνη φέρει η μητέρα».

«Το μυαλό της κόρης μου έχει παραμείνει στην ηλικία των 10 ετών» κατέθεσε η μητέρα της 27χρονης

Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου ξεκίνησε με την κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, σχετικά με όσα γνωρίζει για την υπόθεση και τη σχέση της κόρης της με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σε ένα κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένο μέσα στην αίθουσα.

Από τα έξι της χρόνια, όπως κατέθεσε η μητέρα της 27χρονης, είχε γίνει αντιληπτό ότι υπήρχαν δυσκολίες στη συμπεριφορά και στη μαθησιακή της εξέλιξη. “Ούτε να διαβάσει μπορούσε, ούτε αντιγραφή να κάνει. “Πάγωνε” για ώρες όταν της έλεγα “κάν’ το να τελειώνουμε”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

“Δεν έβλεπα καμία βελτίωση, αν και την πήγα παντού. Ήταν ήσυχο παιδί, πολύ συνεργάσιμο, όμως δεν μπορούσε το διάβασμα. Όσο την πίεζα, τόσο “πάγωνε”. Και στο γυμνάσιο συνεχίσαμε με τμήμα ένταξης και με συμβουλευτική βοήθεια. Έκανε συνεδρίες στο Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής.”

Η γιαγιά κατέθεσε ότι τόσα χρόνια προσπαθούσε να βρει λύση, καθώς μετά που ενηλικιώθηκε δεν μπορούσε να παρέμβει και να ζητήσει τη βοήθεια της Αστυνομίας, όπως έκανε όταν ήταν ανήλικη.

“Στο ΠΑΓΝΗ που νοσηλευόταν ο Άγγελος, μου είπαν για πρώτη φορά για τον όρο δικαστική συμπαράσταση. Τώρα έμαθα ότι το μυαλό της κόρης μου έχει παραμείνει στην ηλικία των 10 ετών” συμπλήρωσε.

Σε σχέση με το πρόβλημα που είχε ο Άγγελος με την ούρηση του -είναι γνωστό ότι βρέθηκαν καψίματα στο γεννητικό του όργανο όσο ήταν στην Κρήτη- η γιαγιά ανέφερε ότι είχαν πάει σε γιατρό στην Αθήνα και είχαν συζητήσει για επέμβαση το 2025. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε, αναφέρει το cretalive.

Η ίδια κατέθεσε ακόμη ότι σαφώς και δεν είχε ενημερωθεί για την απόφαση της να πάει να ζήσει στην Κρήτη και ανησυχούσε για την κόρη και τον εγγονό της. Ωστόσο, είχε μάθει ότι ο 45χρονος ήταν πατέρας ενός 14χρονου κοριτσιού και είχε την επιμέλειά του “και αυτό για μένα ήταν θετικό” είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι η κόρη της, ενώ όταν ήταν μόνη με τον Άγγελο τον προστάτευε πλήρως και έμπαινε μπροστά, όταν ήταν άλλοι παρόντες και προκαλούσαν εντάσεις, εκείνη “πάγωνε”.

Η μητέρα κατ’ επανάληψη υποστήριξε ότι η κόρη της ουδέποτε εκδήλωσε κάποια βίαιη συμπεριφορά, απεναντίας σε οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά γινόταν μάρτυρας, πάθαινε σοκ και δεν μπορούσε αντιδράσει.

Η γιαγιά του Άγγελου δέχεται καταιγισμό ερωτήσεων από τον συνήγορο του 45χρονου, η θέση του οποίου είναι ότι ο εντολέας του ουδέποτε κακοποίησε τον Άγγελο. Τουναντίον: εκείνος τον πήγαινε στην παιδική χαρά, εκείνος έπαιζε μαζί του, εκείνος μαγείρευε και έχει τη στήριξη όλης της οικογένειάς του.