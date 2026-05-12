Όλγα Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα επενδύει σε βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό όλο τον χρόνο

Ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, αλλά και στη δυναμική πορεία του ελληνικού τουρισμού, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη κατά την ομιλία της στο Mare MED ΙΙΙ Conference Athens 2026

Η υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο χωρών ως μια συνεργασία με βαθιές ιστορικές ρίζες, πολιτισμική εγγύτητα, αλληλεγγύη και κοινό όραμα για ειρήνη και συνεργασία στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πλέον μία από τις ισχυρότερες γέφυρες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Όπως ανέφερε, εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί επισκέπτες επιλέγουν κάθε χρόνο την Ελλάδα όχι μόνο για τη φυσική ομορφιά και την ιστορία της, αλλά και επειδή αισθάνονται πραγματικά ευπρόσδεκτοι. Παράλληλα, σημείωσε ότι ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες από το Ισραήλ και από εβραϊκές κοινότητες ανά τον κόσμο ανακαλύπτουν τη μακραίωνη κοινή πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών στις ελληνικές πόλεις.

Η κ. Κεφαλογιάννη στάθηκε ιδιαίτερα στη διεθνή εικόνα της Ελλάδας ως «success story», επισημαίνοντας ότι η χώρα καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης ενώ ο ελληνικός τουρισμός αποδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Αναφερόμενη στις επιδόσεις του τουρισμού, τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον σταθερά στους δέκα δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε 23,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, ενώ η χώρα υποδέχθηκε περισσότερους από 43 εκατομμύρια επισκέπτες, εκ των οποίων πάνω από 5 εκατομμύρια ήταν επιβάτες κρουαζιέρας.

Η υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι αυξάνεται σημαντικά η τουριστική κίνηση και εκτός θερινής περιόδου, γεγονός που αποδεικνύει τη στροφή των επισκεπτών προς νέες εμπειρίες σε ολόκληρη τη χώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη στρατηγική της κυβέρνησης για ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, με βασικούς άξονες τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την ποιότητα και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

Όπως είπε, στόχος είναι η διεύρυνση της τουριστικής εμπειρίας, η ανάδειξη λιγότερο γνωστών προορισμών και η επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλες τις περιφέρειες και όλες τις εποχές του χρόνου.

Η κ. Κεφαλογιάννη έκανε επίσης λόγο για ένα ολοένα και πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε απλοποίηση αδειοδοτήσεων και στηρίζει μεγάλες επενδύσεις σε τομείς όπως το yachting, ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός, η ευεξία, οι καταδύσεις και η γαστρονομία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επενδύσεις που υλοποιούνται σε υποδομές, όπως μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα ευεξίας και καταδυτικούς προορισμούς, αλλά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ