Ηλιούπολη: Καρέ καρέ οι δραματικές στιγμές μετά την πτώση των δύο κοριτσιών από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

Οι δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν λίγα λεπτά μετά την πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στη Ηλιούπολη, κατεγράφησαν από κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής.

Στο βίντεο διάρκειας 60 δευτερολέπτων που παρουσιάζει το newsit.gr αποτυπώνεται το σκηνικό του τρόμου και της αγωνίας που διαδραματίστηκε λίγα λεπτά μετά τις 12:00 σήμερα το μεσημέρι (12.05.2026) στην Ηλιούπολη.

Όπως θα δείτε κι εσείς στις εικόνες που εξασφάλισε το newsit.gr κάτοικοι τη πολυκατοικίας μετά τον δυνατό χτύπο που άκουσαν από την πτώση των δύο κοριτσιών κατέβηκαν στο πάρκινγκ, ενώ μέσα χρόνο ρεκόρ έφτασαν δύο ασθενοφόρα αλλά και οι άνδρες στις ΕΛ. ΑΣ.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με γρήγορες κινήσεις προσπαθούν να βάλουν τα κορίτσια στα φορεία και να τα μεταφέρουν στα ασθενοφόρα.

Η αγωνία όλων έχει εκτοξευτεί στα ύψη, ενώ κάποιοι στη θέα του σοκαριστικού θεάματος κρατούν το κεφάλι τους. «Χριστέ μου», φωνάζουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν τις εικόνες που αντικρύζουν.

Οι δύο φίλες θα μεταφερθούν στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου εκεί οι γιατροί θα δώσουν να μάχη για να τις κρατήσουν στη ζωή. Τελικά η μία 17χρονη θα αφήσει την τελευταία της πνοή, ενώ η άλλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά τις 12, όταν οι δύο κοπέλες που είχαν πάρει τα κλειδιά της ταράτσας από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε η μια εκ των δύο, ανέβηκαν πάνω σε αυτή. Οι δύο τους φέρεται να ήταν αποφασισμένες να πέσουν στο κενό, κάτι το οποίο έκαναν λίγο αργότερα. Στην ταράτσα η μια από τις 17χρονες άφησε το σακίδιό της μέσα στο οποίο υπήρχε ένα σημείωμα, το οποίο προοριζόταν για τους γονείς της.

«Μαμά, μπαμπά εδώ και τρία χρόνια είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Αυτός ο κόσμος ίσως έχει τα καλά του αλλά ένας άλλος κόσμος ίσως είναι καλύτερος για εμένα. Σε λίγο καιρό δίνω Πανελλήνιες και δεν θα τα πάω καλά, το ξέρω. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω», αναφέρεται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Live News, στο σημείωμα μιας σελίδα που βρέθηκε.

Από την πτώση των δύο κοριτσιών, ακούστηκε ένα δυνατός ήχος και ένα επιφώνημα. Αμέσως, κάτοικοι της πολυκατοικίας έσπευσαν στο πάρκινγκ όπου είχαν πέσει τα κορίτσια, ενώ καταστηματάρχης ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Τα δύο ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο σε μικρό χρονικό διάστημα και μετέφεραν τα δύο κορίτσια στο Ασκληπιειό της Βούλας, όπου το ένα από τα δύο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ,έχασε τη ζωή του, ενώ το άλλο βρίσκεται διασωληνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Είναι πολυτραυματίας και αναμένεται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ.