Δημήτρης Καταλειφός: Οι γονείς μου ήθελαν να γίνω δικηγόρος, μέχρι να παίξω στην τηλεόραση δεν μου έδιναν σημασία

Στην επιθυμία των γονιών του να ακολουθήσει τον δρόμο της νομικής, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Καταλειφός, εξηγώντας πως για χρόνια δεν αντιμετώπιζαν σοβαρά την επιλογή του να γίνει ηθοποιός, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να εμφανίζεται στην τηλεόραση.



Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή «Στούντιο 4», μιλώντας μεταξύ άλλων για τους γονείς του και την παιδική του ηλικία, σχολιάζοντας πως η μητέρα και ο πατέρας του ήταν δύο ταπεινοί άνθρωποι, στοιχείο που όπως είπε, υιοθέτησε και ο ίδιος μεγαλώνοντας.



Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Καταλειφός δήλωσε: «Οι γονείς μου ήθελαν να γίνω δικηγόρος. Μέχρι να παίξω στην τηλεόραση δεν μου έδιναν σημασία. Μετά, με την τηλεόραση, άρχισε να τους αρέσει. Είχα δύο υπέροχους γονείς. Δεν είχαν καμία ξιπασιά, ήταν ταπεινοί άνθρωποι. Νομίζω αν έχω πάρει ένα προσόν, είναι ότι έχω κι εγώ μια ταπεινότητα».



Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός έκανε μία σύντομη αναδρομή στα παιδικά του χρόνια, παραδεχόμενος πως αν και δεν τα θυμάται ως μια απόλυτα ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, συνδύαζαν και όμορφες στιγμές: «Δεν μπορώ να πω ότι τα παιδικά μου χρόνια ήταν όλα ευτυχισμένα, αλλά η παιδική ηλικία έχει κάτι βαθιά όμορφο, μαγικό και τραυματικό. Τα έχει όλα».