Πέλλα: Νεαροί είχαν στο αυτοκίνητο 2,5 κιλά χασίς και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, 2 νεαροί ηλικίας 22 και 23 ετών, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι να επιβαίνουν σε όχημα σε περιοχή της Πέλλας και ο 22χρονος, αντιλαμβανόμενος την αστυνομική παρουσία, διέφυγε πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Σε έρευνα που έγινε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2 κιλών και 685 γραμμαρίων και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του ενός εκ των δυο συλληφθέντων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

