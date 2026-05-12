Επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Οκτώ προσαγωγές – Τρεις τραυματίες

Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (12/5) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ομάδα περίπου 8 ατόμων με γάντια και κράνη επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις φοιτητές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν οκτώ προσαγωγές.



Σημειώνεται ότι αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα στο ΑΠΘ, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η εισαγγελία πρωτοδικών. Σύμφωνα με την αστυνομία 39 άτομα που προσήχθησαν, στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό, αφέθηκαν ελεύθερα.