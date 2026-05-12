Τουρνουά μνήμης στο γήπεδο της Τούμπας για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

Ένα ξεχωριστό τουρνουά μνήμης διοργανώνει ο Σύλλογος Βετεράνων του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου, τιμώντας την προσφυγική καταγωγή και την ιστορική διαδρομή του συλλόγου.

Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν τρεις ιστορικοί προσφυγικοί σύλλογοι: ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Πανιώνιος και ο Απόλλων Σμύρνης, δημιουργώντας ένα αθλητικό γεγονός με έντονο συμβολισμό και συναισθηματικό φορτίο.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 3 μ.μ., στο ιστορικό Γήπεδο Τούμπας, όπου το ποδόσφαιρο συναντά την παράδοση και τη μνήμη.

Μετά το τέλος του τουρνουά, θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από συλλόγους Μικρασιατών, Ποντίων και Θρακιωτών, ολοκληρώνοντας την ημέρα σε κλίμα τιμής και πολιτιστικής αναφοράς. Ένα αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού που ενώνει παρελθόν και παρόν, αναδεικνύοντας τις ρίζες και την ιστορία των προσφυγικών συλλόγων της Ελλάδας.