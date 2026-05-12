Μήνυμα στήριξης στους νοσηλευτές από τον Γεωργιάδη: Θα κάνω τα πάντα για την θεσμική και οικονομική τους αναγνώριση

Τη ρητή δέσμευσή του προς τους νοσηλευτές ότι μέχρι το τέλος της θητείας του στο υπουργείο Υγείας θα ικανοποιήσει τα θεσμικά και οικονομικά τους αιτήματα, εκφράζει ο Άδωνις Γεωργιάδης με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την Ημέρα Νοσηλευτή.

«Λέω σε όλους τους νοσηλευτές του ΕΣΥ, σήμερα που είναι η μέρα του νοσηλευτή, ότι ο σκοπός της υπόλοιπης μου θητείας είναι ότι πριν ολοκληρώσω την αποστολή μου στο υπουργείο Υγείας να έχω κάνει τα πάντα για να αποκτήσουν οι νοσηλευτές του ΕΣΥ την θεσμική αλλά και επαγγελματική και οικονομική αναγνώριση που πραγματικά δικαιούνται» τονίζει χαρακτηριστικά στο μήνυμα του ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει επίσης ότι «το ΕΣΥ δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εσάς τους νοσηλευτές, οι ασθενείς δεν μπορούν να έχουν την φροντίδα που αξίζουν χωρίς εσάς τους νοσηλευτές και ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς υπερβάλλετε εαυτόν, ξενυχτάτε, δίνετε χρόνο από τις οικογένειές σας και έχει έρθει η ώρα, το υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, η Ελληνική Κυβέρνηση και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να σας αναγνωρίσει όλα αυτά που αξίζετε.

Χρόνια Πολλά για τη σημερινή ημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα προς όλους σας».

