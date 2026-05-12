Αγρίνιο: Συνελήφθη καταζητούμενος μετά από κινηματογραφική καταδίωξη για ληστεία

Στην σύλληψη ενός 41χρονου προχώρησαν οι αρχές χθες Δευτέρα 11 Μαΐου, στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρηγανά στο Αγρίνιο. Οι Αρχές, έπειτα από κινηματογραφική καταδίωξη πέρασαν χειροπέδες σε έναν 41χρονο Αλβανό σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, οι οποίοι και τον καταδίωξαν σε ελαιώνες στην περιοχή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το agriniopress χθες το μεσημέρι, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο έξω από την οικία του και επιχείρησαν να τον ελέγξουν.

Ο 41χρονος αντιλαμβανόμενος τις κινήσεις των Αστυνομικών αποπειράθηκε να διαφύγει πεζός, μέσα από αγροτικές εκτάσεις, πηδώντας από μάντρες και επιχειρώντας να κρυφτεί σε θάμνους. Ωστόσο, δεν ξέφυγε, παρότι μάλιστα πρόβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του, απωθώντας τους αστυνομικούς με χέρια και πόδια.

Παράλληλα, σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράνομη παραμονή στην Χώρα.

Τα ευρήματα στο σπίτι του

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν μια καραμπίνα, με κομμένη κάννη και κομμένο κοντάκι, καθώς και ένα μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στερούταν νόμιμων εγγράφων για την παραμονή του στη Χώρα μας.