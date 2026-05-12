Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε ελιά και πήρε φωτιά – Ένας τραυματίας

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια νωρίτερα την Τρίτη (12.05.2026). Νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε μία ελιά στην περιοχή της Ερέτριας.

Σύμφωνα με το evia online, στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο στην περιοχή της Ερέτριας στην Εύβοια έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και οι εθελοντές της ΕΣΔΔΕ, έσβησαν τη φωτιά που άρπαξε το αυτοκίνητο από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης στην ελιά και πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο νοοκομείο Χαλκίδας.