Ν. Δένδιας: Ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με καινοτομία

Την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την Αμυντική Ετοιμότητα, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών ‘Αμυνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συμμετείχαν, επίσης, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte και μέσω τηλεδιάσκεψης υπουργός ‘Αμυνας της Ουκρανίας Mykhailo Fedorov.

Οι υπουργοί ‘Αμυνας επικύρωσαν τη συνολική προσέγγιση για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ‘Αμυνας και ενέκριναν την 1η φάση εφαρμογής της. Επίσης, ενημερώθηκαν για τη διαδικασία επικαιροποίησης της Ανάλυσης Απειλών.

Συζήτησαν επίσης θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή

Ο κ. Δένδιας έθεσε επίσης στους ομολόγους του, καθώς και στον υπουργό ‘Αμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο ΣΕΥ – ‘Αμυνας, το ζήτημα της ανέλκυσης ουκρανικού θαλάσσιου drone στην Ελλάδα και τον μεγάλο κίνδυνο που αυτό προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Υπουργών, ο κ. Δένδιας προέβη στην εξής δήλωση: «Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα».

«Ιδιαίτερα όμως», συνέχισε, «θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, καθώς και τον υπουργό ‘Αμυνας της Ουκρανίας. που συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με στοιχεία που αφορούν το drone που ανελκύσαμε στην Ελλάδα, το USV, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό».

«Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του USV, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα» κατέληξε ο κ. Δένδιας.