e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή στις βεβαιώσεις διακοπής ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του φορέα (νέο Ο.Π.Σ. του e-ΕΦΚΑ), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή αναστολή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Βεβαίωση Διακοπής Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών».

Το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ είναι από την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Στο συγκεκριμένο διάστημα η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη προς το κοινό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προσωρινή αναστολή εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

