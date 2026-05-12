Οσασούνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με το μυαλό… αλλού

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπήκε στην τελική ευθεία της σεζόν έχοντας προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας και κάνοντας όνειρα για συμμετοχή στον τελικό του Champions League μετά από δέκα χρόνια.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, όμως, βίωσε απανωτές απογοητεύσεις, αφού αρχικά έχασε στα πέναλτι το τρόπαιο από την Ρεάλ Σοσιεδάδ και, στη συνέχεια, αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από την Άρσεναλ, στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όπως είναι λογικό, οι Ροχιμπλάνκος έχουν… ξενερώσει, αφού τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της La Liga δεν κυνηγούν επί της ουσίας κάποιον στόχο, όντες σίγουρα στην πρώτη τετράδα, αλλά και στο -6 από την τρίτη Βιγιαρεάλ.

Και αυτό αποτυπώνεται στα αποτελέσματα, αφού μετρούν πέντε ήττες στις τελευταίες επτά αγωνιστικές και το μυαλό πλέον είναι στο Μουντιάλ για τους διεθνείς και στις διακοπές για τους υπόλοιπους.

Η Οσασούνα, από την πλευρά της, έχει ακόμα μαθηματικές ελπίδες για μια θέση στην πρώτη, ευρωπαϊκή επτάδα και, χωρίς να έχει τίποτα να χάσει, παλεύει σε κάθε της παιχνίδι, παρότι μετράει τρεις ήττες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.

Στο «Σαδάρ», η ομάδα της Παμπλόνα ανεβάζει στροφές, αφού νίκησε την Ρεάλ Μαδρίτης και έχασε στις λεπτομέρειες από την Μπαρτσελόνα.