Ηλιούπολη: Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας και μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσαν, ακούστηκε το μπαμ, λέει γειτόνισσα για τις δύο 17χρονες

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και έπεσαν μαζί στο κενό από τον έκτο όροφο. Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, λίγο πριν το περιστατικό τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος από την πτώση τους, μεταδίδει το protothema.gr.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, λίγο πριν το περιστατικό οι δύο 17χρονες φέρονται να ζήτησαν από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε πως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι επρόκειτο να ακολουθήσει. «Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», είπε.

